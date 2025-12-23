США конфіскували нафту і кораблі Венесуели — Трамп сказав, що з ними буде

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США не планують повертати конфісковану венесуельську нафту та захоплені кораблі. За його словами, ці ресурси можуть бути використані в інтересах національної безпеки.

Про це очільник Білого дому заявив під час пресконференції.

Трамп повідомив, що Вашингтон має намір залишити собі венесуельську нафту, яка була конфіскована під час морських операцій. Він зазначив, що не виключає можливості використання цієї нафти для поповнення стратегічних резервів.

Також Трамп наголосив, що захоплені під час операції кораблі США залишать у своєму розпорядженні. За його словами, ці кроки є частиною послідовної політики тиску на режим у Каракасі.

"Ми залишаємо нафту. Може продамо або залишимо, або використаємо у стратегічних резервах. Кораблі ми теж залишаємо", — сказав Трамп.

Нагадаємо, в межах операції з блокади Венесуели протягом грудня Сполучені Штати вже перехопили три нафтові танкери. Вашингтон пояснює такі дії необхідністю протидії незаконному експорту нафти та порушенням міжнародних санкцій.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Венесуела вкрала нафту і тепер США має намір повернути її.