Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп ответил, что США сделает с конфискованной нефтью Венесуэлы

Трамп ответил, что США сделает с конфискованной нефтью Венесуэлы

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 11:38
США конфисковали нефть и корабли Венесуэлы — Трамп сказал, что с ними будет
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не планируют возвращать конфискованную венесуэльскую нефть и захваченные корабли. По его словам, эти ресурсы могут быть использованы в интересах национальной безопасности.

Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции.

Реклама
Читайте также:

США присвоит конфискованные нефть и корабли Венесуэлы

Трамп сообщил, что Вашингтон намерен оставить себе венесуэльскую нефть, которая была конфискована во время морских операций. Он отметил, что не исключает возможности использования этой нефти для пополнения стратегических резервов.

Также Трамп подчеркнул, что захваченные во время операции корабли США оставят в своем распоряжении. По его словам, эти шаги являются частью последовательной политики давления на режим в Каракасе.

"Мы оставляем нефть. Может продадим или оставим, или используем в стратегических резервах. Корабли мы тоже оставляем", — сказал Трамп.

Напомним, в рамках операции по блокаде Венесуэлы в течение декабря Соединенные Штаты уже перехватили три нефтяных танкера. Вашингтон объясняет такие действия необходимостью противодействия незаконному экспорту нефти и нарушением международных санкций.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Венесуэла украла нефть и теперь США намерены вернуть ее.

США Дональд Трамп корабль нефть Венесуэла
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации