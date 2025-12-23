США конфисковали нефть и корабли Венесуэлы — Трамп сказал, что с ними будет

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не планируют возвращать конфискованную венесуэльскую нефть и захваченные корабли. По его словам, эти ресурсы могут быть использованы в интересах национальной безопасности.

Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции.

Трамп сообщил, что Вашингтон намерен оставить себе венесуэльскую нефть, которая была конфискована во время морских операций. Он отметил, что не исключает возможности использования этой нефти для пополнения стратегических резервов.

Также Трамп подчеркнул, что захваченные во время операции корабли США оставят в своем распоряжении. По его словам, эти шаги являются частью последовательной политики давления на режим в Каракасе.

"Мы оставляем нефть. Может продадим или оставим, или используем в стратегических резервах. Корабли мы тоже оставляем", — сказал Трамп.

Напомним, в рамках операции по блокаде Венесуэлы в течение декабря Соединенные Штаты уже перехватили три нефтяных танкера. Вашингтон объясняет такие действия необходимостью противодействия незаконному экспорту нефти и нарушением международных санкций.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Венесуэла украла нефть и теперь США намерены вернуть ее.