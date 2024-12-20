У 2025 році відбудеться зустріч Путіна та Трампа - деталі

Дональд Трамп та Володимир Путін. Ілюстративне фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Це, ймовірно, станеться у 2025 році.

Про це пише The Washington Post у п'ятницю, 20 грудня.

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У матеріалі йдеться, що обидва лідери будуть прагнути досягти угоди щодо України, але на різних умовах. Так, Трамп хоче укласти мирну угоду, яка зробить його глобальним миротворцем.

Натомість Путін захоче зміцнити позиції Росії, аби послабити НАТО та залишити українські території під контролем.

Аналітики вважають, що новий американський президент має геополітичну наївність і схильність до інтуїтивних рішень, через що у Росії насторожені.

Видання пише, що на саміті Трамп і Путін досягнуть домовленості про "поділ світу на сфери впливу". Це може обмежити Альянс та поставить під загрозу європейську безпеку.

Крім того, Трамп хоче послабити зв’язки між Росією та Китаєм, однак ці спроби навряд чи досягнуть успіху через спільну недовіру країн до США.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Основну увагу було приділено питанням безпекової політики в Європі та миру в Україні.

А спецпосланник Трампа Кіт Келлог вважає, що Україна і Росія готові до мирних переговорів. Крім того, він заявив, що американський лідер завершить війну в нашій країні до кінця року.