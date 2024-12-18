Зеленський висловився про переговори з Трампом і Путіним — яка позиція України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент США Дональд Трамп поінформований про небажання України здаватися та заморожувати війну. Попри це Президент України Володимир Зеленський переконаний, що новообраний лідер США хоче якнайшвидше закінчити конфлікт.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Le Parisien.

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Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з Le Parisien заявив, що Дональд Трамп знає про непохитну позицію України щодо збереження суверенітету та небажання заморожувати війну. За його словами, Україна не погодиться на жодні поступки, які можуть поставити під загрозу її незалежність.

Зеленський наголосив, що Трамп, хоча й має бажання швидко вирішити конфлікт, наразі не має доступу до всієї необхідної інформації. Президент зазначив, що повноцінні переговори з обраним президентом США можливі лише після його офіційного вступу на посаду.

"Наразі він ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі. Коли він буде там, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації", — сказав він.

Також Зеленський додав, що українська делегація вже працює з командами президента Дональда Трампа.

"Ми будемо будувати відносини з новою адміністрацією, це буде нашим пріоритетом. Сполучені Штати були й залишаються нашим провідним донором у цій війні, хоча для України, я хочу підкреслити, важливі і Європа, і Сполучені Штати. Ми не ставимо нікого вище за інших", — підкреслив він.

Яка позиція у Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією

Зеленський також окреслив принципи, за яких Україна може розглядати переговори з Росією. Він наголосив, що жоден світовий лідер не має права вести переговори з Путіним без України. Крім того, перш ніж сідати за стіл переговорів, Україна має зміцнити свої позиції через членство в НАТО та ЄС.

"Я наполягаю, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи й нікому не делегували цей мандат. Ми — жертви. Було б несправедливо, якби кожен почав говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Так само і українці. Я не думаю, що ми в слабкій позиції, але й не в сильній. Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною Європейського Союзу? Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл переговорів з Путіним за таких умов означало б дати йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку нам потрібно створити модель, план дій або мирний план, називайте це як завгодно. Потім ми можемо представити його Путіну або, ширше, росіянам", — деталізував президент.

Україна не буде відмовлятися від перспектив членства в ЄС на НАТО

Зеленський наголосив, що Україна не відмовиться від євроінтеграції, оскільки це вибір українського народу. На його думку, лише членство в НАТО може гарантувати довготривалу безпеку для країни, адже сучасна система двосторонніх гарантій не здатна повністю захистити від нової агресії.

"Хто може гарантувати, що Путін не повернеться в Україну? Яка країна прийде нам на допомогу своїми літаками і військами? Все, що ми маємо сьогодні — це двосторонні гарантії від наших партнерів щодо військової та фінансової підтримки. Але якщо Путін повернеться зі своїми мільйонами людей, чи будемо ми знову захищатися самотужки? Чи будемо дивитися, як гинуть наші жінки і діти? Це не питання вступу до НАТО, це питання забезпечення власної безпеки", — наголосив президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно сказав, скільки часу знадобиться на відбудову України після війни.

Також новообраний президент США сказав, що є "певні зрушення" щодо закінчення війни в Україні.