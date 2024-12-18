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Зеленский высказался об поспешных планах мира Трампа

18 декабря 2024 08:02
Анастасия Постоенко - Редактор
Зеленский высказался о переговорах с Трампом и Путиным — какова позиция Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент США Дональд Трамп проинформирован о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. Несмотря на это, Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что новоизбранный лидер США хочет как можно быстрее закончить конфликт.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для Le Parisien.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с Le Parisien заявил, что Дональд Трамп знает о непреклонной позиции Украины относительно сохранения суверенитета и нежелания замораживать войну. По его словам, Украина не согласится ни на какие уступки, которые могут поставить под угрозу ее независимость.

Зеленский подчеркнул, что Трамп, хотя и желает быстро разрешить конфликт, пока не имеет доступа ко всей необходимой информации. Президент отметил, что полноценные переговоры с избранным президентом США возможны только после его официального вступления в должность.

"Пока он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, Министерству обороны, определенным дипломатическим каналам и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации" , — сказал он.

Также Зеленский добавил, что украинская делегация уже работает с командами президента Дональда Трампа.

"Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других" , – подчеркнул он.

Какова позиция у Владимира Зеленского по переговорам с Россией

Зеленский также очертил принципы, по которым Украина может рассматривать переговоры с Россией. Он подчеркнул, что ни один мировой лидер не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Кроме того, прежде, чем садиться за стол переговоров, Украина должна укрепить свои позиции через членство в НАТО и ЕС.

"Я настаиваю, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы — жертвы. Было бы несправедливо, если бы каждый начал говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Так же и украинцы. Я не думаю, что мы в слабой позиции, но и не в сильной. Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части мира. Сначала нам нужно создать модель, план действий или мирный план, называйте это как угодно. Затем мы можем представить его Путину или, шире, россиянам", — детализировал президент.

Украина не будет отказываться от перспектив членства в ЕС в НАТО

Зеленский подчеркнул, что Украина не откажется от евроинтеграции, поскольку это выбор украинского народа. По его мнению, только членство в НАТО может обеспечить долгосрочную безопасность для страны, ведь современная система двусторонних гарантий не способна полностью защитить от новой агрессии.

"Кто может гарантировать, что Путин не вернется в Украину? Какая страна придет нам на помощь своими самолетами и войсками? Все, что мы имеем сегодня — это двусторонние гарантии от наших партнеров по военной и финансовой поддержке. Но если Путин вернется со своими миллионами людей, будем ли мы снова защищаться самостоятельно? Будем ли смотреть, как гибнут наши женщины и дети? Это не вопрос вступления в НАТО, это вопрос обеспечения собственной безопасности", — подчеркнул президент.

Напомним, Дональд Трамп недавно сказал, сколько времени понадобится на восстановление Украины после войны.

Также новоизбранный президент США сказал, что есть "определенные сдвиги" по окончании войны в Украине.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп президент война в Украине

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