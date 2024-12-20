В 2025 году состоится встреча Путина и Трампа — детали

Дональд Трамп и Владимир Путин. Иллюстративное фото: Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это, вероятно, произойдет в 2025 году.

Об этом пишет The Washington Post в пятницу, 20 декабря.

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Встреча Трампа и Путина

В материале говорится, что оба лидера будут стремиться достичь соглашения по Украине, но на разных условиях. Так, Трамп хочет заключить мирное соглашение, которое сделает его глобальным миротворцем.

Путин захочет укрепить позиции России, чтобы ослабить НАТО и оставить украинские территории под контролем.

Аналитики считают, что новый американский президент обладает геополитической наивностью и склонностью к интуитивным решениям, из-за чего в России насторожены.

Издание пишет, что на саммите Трамп и Путин достигнут договоренности о "разделении мира на сферы влияния". Это может ограничить Североатлантический союз и поставит под угрозу европейскую безопасность.

Кроме того, Трамп хочет ослабить связи между Россией и Китаем, однако эти попытки вряд ли добьются успеха из-за совместного недоверия стран к США.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Основное внимание было уделено вопросам политики безопасности в Европе и мира в Украине.

А спецпосланник Трампа Кит Келлог считает, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам. Кроме того, он заявил, что американский лидер завершит войну в нашей стране к концу года.