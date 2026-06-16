Трамп сплутав Обаму з Байденом і поки не думає про Україну

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Очільник Білого дому Дональд Трамп під час переговорів дав зрозуміти, що США поки не приділятимуть особливої уваги війні в Україні, оскільки головні зусилля його адміністрації спрямовані на Тегеран. Американський лідер також розкритикував оборонну допомогу попередників, але знову заплутався в іменах та прізвищах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію саміту саміту "Великої сімки".

Трамп прагне врегулювати спочатку ситуацію на Близькому Сході

За словами американського лідера, першочерговим завданням для його адміністрації зараз є врегулювання ситуації на Близькому Сході.

"Ми будемо дивитися на ситуацію. Зараз наша увага зосереджена на Ірані. Тепер це вже залишиться позаду, у дзеркалі заднього виду. Але ми будемо стежити", — заявив глава Білого дому.

Також Дональд Трамп висловився, що безпосередньо США не мають жодного стосунку до війни на території України. Під час спілкування він знову розкритикував фінансову та оборонну стратегію колишнього керівництва країни, але переплутав експрезидента Барака Обаму з Джо Байденом, який очолював попередню американську адміністрацію.

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"Послухайте, ми тут ні до чого. Ми продаємо їм зброю. Ми навіть не віддаємо її безкоштовно. Обама прередав їм зброї на 350 млрд доларів", — резюмував президент США.

Новини.LIVE писали, що у вівторок, 16 червня, на саміті G7 в Евіан-ле-Бен заплановані важливі переговори між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Очікується, що одразу після цієї зустрічі очільник Білого дому проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Примітно, що напередодні, 15 червня, під час офіційної зустрічі з Емманюелем Макроном, американський президент висловлювався стриманіше. Тоді Дональд Трамп оголошував про намір США зосередитися на врегулюванні війни в Україні та висловив думку, що майбутні переговори можуть поновитися.

Цьому дипломатичному марафону передували прямі контакти між Вашингтоном та Москвою. У неділю, 14 червня, Дональд Трамп та Володимир Путін провели тривалу телефонну розмову, яка тривала близько 55 хвилин. Відомо, що їм вдалося домовилися про офіційний візит до Москви американського спецпредставника Стіва Віткоффа та радника Джареда Кушнера, який має відбутися вже найближчим часом.