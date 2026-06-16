Трамп перепутал Обаму с Байденом и пока не думает об Украине

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Эвелин Хокштейн

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе переговоров дал понять, что США пока не будут уделять особого внимания войне в Украине, поскольку основные усилия его администрации направлены на Тегеран. Американский лидер также раскритиковал оборонную помощь своих предшественников, но снова запутался в именах и фамилиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию саммита «Большой семерки».

Трамп стремится сначала урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке

По словам американского лидера, первоочередной задачей для его администрации сейчас является урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы будем следить за ситуацией. Сейчас наше внимание сосредоточено на Иране. Теперь это уже останется позади, в зеркале заднего вида. Но мы будем следить», — заявил глава Белого дома.

Также Дональд Трамп высказался, что непосредственно США не имеют никакого отношения к войне на территории Украины. Во время беседы он вновь раскритиковал финансовую и оборонную стратегию бывшего руководства страны, но перепутал экс-президента Барака Обаму с Джо Байденом, возглавлявшим предыдущую американскую администрацию.

Читайте также:

Дональд Трамп отметил, что поставки военной техники Киеву осуществляются исключительно на коммерческой основе.

«Послушайте, мы здесь ни при чем. Мы продаем им оружие. Мы даже не отдаем его бесплатно. Обама передал им оружия на 350 млрд долларов», — резюмировал президент США.

Новини.LIVE писали, что во вторник, 16 июня, на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен запланированы важные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Ожидается, что сразу после этой встречи глава Белого дома проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Примечательно, что накануне, 15 июня, во время официальной встречи с Эммануэлем Макроном, американский президент высказывался более сдержанно. Тогда Дональд Трамп объявил о намерении США сосредоточиться на урегулировании войны в Украине и высказал мнение, что будущие переговоры могут возобновиться.

Этому дипломатическому марафону предшествовали прямые контакты между Вашингтоном и Москвой. В воскресенье, 14 июня, Дональд Трамп и Владимир Путин провели длительный телефонный разговор, который длился около 55 минут. Известно, что им удалось договориться об официальном визите в Москву американского спецпредставителя Стива Виткоффа и советника Джареда Кушнера, который должен состояться в ближайшее время.