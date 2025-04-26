Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп сів в літак до США після прощання з Папою Римським arrow

Трамп сів в літак до США після прощання з Папою Римським

26 квітня 2025 14:49
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп повертається до США після похоронів Папи Римського
Дональд Трамп сідає в літак. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп у суботу, 26 квітня, повертається до Америки з Ватикану. Там він відвідав церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

Відповідні фото оприлюднило агенство Reuters.

Реклама
Читайте також:

Візит Трампа до Ватикану

ЗМІ опублікували фото, як Трамп разом з першою леді США Меланією заходять в літак в аеропорту Фьюмічіно в Італії.

Дональд Трамп повертається до США після церемонії у Ватикані
Дональд Трамп на борту літака. Фото: Reuters

Перед цим подружжя відвідало церемонію прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Президент США залишає Італію після прощання з Папою Римським
Дональд та Меланія Трамп сідають в літак. Фото: Reuters

Зазначимо, що під час візиту Трамп провів зустріч з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Нагадаємо, Зеленський та Трамп зустрілися перед похороном Папи Римського. За даними джерела Sky News, лідери провели "дуже продуктивну дискусію" та домовилися продовжити розмову після меси. Відомо, що друга зустріч так і не відбулася.

Крім того, Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Трампом у Ватикані.

США Італія Дональд Трамп Ватикан Папа Римський похорон
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама