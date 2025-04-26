Трамп повертається до США після похоронів Папи Римського

Дональд Трамп сідає в літак. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у суботу, 26 квітня, повертається до Америки з Ватикану. Там він відвідав церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

Відповідні фото оприлюднило агенство Reuters.

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Візит Трампа до Ватикану

ЗМІ опублікували фото, як Трамп разом з першою леді США Меланією заходять в літак в аеропорту Фьюмічіно в Італії.

Дональд Трамп на борту літака. Фото: Reuters

Перед цим подружжя відвідало церемонію прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Дональд та Меланія Трамп сідають в літак. Фото: Reuters

Зазначимо, що під час візиту Трамп провів зустріч з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Нагадаємо, Зеленський та Трамп зустрілися перед похороном Папи Римського. За даними джерела Sky News, лідери провели "дуже продуктивну дискусію" та домовилися продовжити розмову після меси. Відомо, що друга зустріч так і не відбулася.

Крім того, Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Трампом у Ватикані.