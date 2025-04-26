Трамп возвращается в США после похорон Папы Римского

Трамп сел в самолет в США после прощания с Папой Римским
Президент США Дональд Трамп в субботу, 26 апреля, возвращается в Америку из Ватикана. Там он посетил церемонию прощания с Папой Римским Франциском.
Соответствующие фото обнародовало агентство Reuters.
Визит Трампа в Ватикан
СМИ опубликовали фото, как Трамп вместе с первой леди США Меланией заходят в самолет в аэропорту Фьюмичино в Италии.
Перед этим супруги посетили церемонию прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане.
Отметим, что во время визита Трамп провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Напомним, Зеленский и Трамп встретились перед похоронами Папы Римского. По данным источника Sky News, лидеры провели "очень продуктивную дискуссию" и договорились продолжить разговор после мессы. Известно, что вторая встреча так и не состоялась.
Кроме того, Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом в Ватикане.
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