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Трамп сел в самолет в США после прощания с Папой Римским

26 апреля 2025 14:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп возвращается в США после похорон Папы Римского
Дональд Трамп садится в самолет. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп в субботу, 26 апреля, возвращается в Америку из Ватикана. Там он посетил церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

Соответствующие фото обнародовало агентство Reuters.

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СМИ опубликовали фото, как Трамп вместе с первой леди США Меланией заходят в самолет в аэропорту Фьюмичино в Италии.

Дональд Трамп повертається до США після церемонії у Ватикані
Дональд Трамп на борту самолета. Фото: Reuters

Перед этим супруги посетили церемонию прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане.

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Дональд и Мелания Трамп садятся в самолет. Фото: Reuters

Отметим, что во время визита Трамп провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Напомним, Зеленский и Трамп встретились перед похоронами Папы Римского. По данным источника Sky News, лидеры провели "очень продуктивную дискуссию" и договорились продолжить разговор после мессы. Известно, что вторая встреча так и не состоялась.

Кроме того, Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом в Ватикане.

США Италия Дональд Трамп Ватикан Папа Римский похороны
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