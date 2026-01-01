Трамп розкрив причину синців на руках і розповів про свій діагноз — подробиці

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зізнався, що має проблеми з кровообігом у ногах, мало спить і вже багато років приймає підвищену дозу аспірину, попри застереження лікарів. Водночас він запевняє, що почувається енергійним і здатним повноцінно виконувати обов'язки глави держави.

Про стан свого здоров'я американський лідер розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Трамп розповів про проблеми зі здоров'ям

79-річний очільник Білого дому розповів, що лікарі діагностували у нього хронічну венозну недостатність — віковий стан, за якого кров гірше відтікає від нижніх кінцівок, спричиняючи набряки. Для лікування йому порадили носити компресійні панчохи та більше рухатися, однак президент визнав, що швидко відмовився від панчіх, бо вони йому не сподобалися. За його словами, стан покращився після того, як він почав частіше вставати та ходити.

Трамп також підтвердив, що у жовтні проходив обстеження у військовому шпиталі Волтера Ріда. Спочатку він говорив про МРТ, але згодом уточнив, що йшлося про комп'ютерну томографію. За словами лікаря, обстеження проводили для виключення серцево-судинних проблем, і жодних патологій не виявили.

Окремо президент зізнався, що щодня приймає 325 мг аспірину — дозу, яка перевищує стандартну профілактичну. Лікарі радили зменшити її, однак Трамп відмовився, пояснивши це тим, що приймає аспірин уже 25 років і є "трохи забобонним". Саме через це, за його словами, у нього часто з'являються синці, які іноді доводиться маскувати косметикою.

"Кажуть, що аспірин добре розріджує кров, а я не хочу, щоб через моє серце текла густа кров. Я хочу, щоб через моє серце текла хороша, рідка кров. Це має сенс?" — зазначив Трамп.

Крім того, американський лідер також зізнався, що мало спить і часто працює або спілкується з помічниками пізно вночі — іноді після другої години. Помічники визнають, що Трамп інколи дрімає під час публічних заходів, хоча сам він це заперечує, стверджуючи, що просто заплющує очі для розслаблення.

Джерела, близькі до Білого дому, звертають увагу і на можливі проблеми зі слухом, однак Трамп це заперечує, а його лікар заявляє, що слух президента є нормальним і слуховий апарат йому не потрібен.

Окрім гольфу, президент майже не займається фізичними вправами та не змінює раціон, який включає фастфуд. Попри це лікар Білого дому стверджує, що Трамп перебуває у "винятково доброму здоров'ї", а аналіз електрокардіограми з використанням штучного інтелекту показав "серцевий вік" близько 65 років. Сам Трамп переконаний, що його працездатність і витривалість пояснюються "дуже хорошою генетикою".

