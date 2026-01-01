Трамп раскрыл причину синяков на руках и рассказал о своем диагнозе — подробности

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что имеет проблемы с кровообращением в ногах, мало спит и уже много лет принимает повышенную дозу аспирина, несмотря на предостережения врачей. В то же время он уверяет, что чувствует себя энергичным и способным полноценно выполнять обязанности главы государства.

О состоянии своего здоровья американский лидер рассказал в интервью The Wall Street Journal.

79-летний глава Белого дома рассказал, что врачи диагностировали у него хроническую венозную недостаточность — возрастное состояние, при котором кровь хуже оттекает от нижних конечностей, вызывая отеки. Для лечения ему посоветовали носить компрессионные чулки и больше двигаться, однако президент признал, что быстро отказался от чулок, потому что они ему не понравились. По его словам, состояние улучшилось после того, как он начал чаще вставать и ходить.

Трамп также подтвердил, что в октябре проходил обследование в военном госпитале Уолтера Рида. Сначала он говорил о МРТ, но впоследствии уточнил, что речь шла о компьютерной томографии. По словам врача, обследование проводили для исключения сердечно-сосудистых проблем, и никаких патологий не обнаружили.

Отдельно президент признался, что ежедневно принимает 325 мг аспирина - дозу, которая превышает стандартную профилактическую. Врачи советовали уменьшить ее, однако Трамп отказался, объяснив это тем, что принимает аспирин уже 25 лет и является "немного суеверным". Именно из-за этого, по его словам, у него часто появляются синяки, которые иногда приходится маскировать косметикой.

"Говорят, что аспирин хорошо разжижает кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь. Это имеет смысл?" — отметил Трамп.

Кроме того, американский лидер также признался, что мало спит и часто работает или общается с помощниками поздно ночью - иногда после двух часов. Помощники признают, что Трамп иногда дремлет во время публичных мероприятий, хотя сам он это отрицает, утверждая, что просто закрывает глаза для расслабления.

Источники, близкие к Белому дому, обращают внимание и на возможные проблемы со слухом, однако Трамп это отрицает, а его врач заявляет, что слух президента является нормальным и слуховой аппарат ему не нужен.

Кроме гольфа, президент почти не занимается физическими упражнениями и не меняет рацион, который включает фастфуд. Несмотря на это врач Белого дома утверждает, что Трамп находится в "исключительно хорошем здоровье", а анализ электрокардиограммы с использованием искусственного интеллекта показал "сердечный возраст" около 65 лет. Сам Трамп убежден, что его работоспособность и выносливость объясняются "очень хорошей генетикой".

