Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп розкритикував журнал Time за його невдале фото — деталі

Трамп розкритикував журнал Time за його невдале фото — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 12:52
Трамп розкритикував журнал Time за невдале фото на обкладинці
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував журнал Time за його невдале фото на обкладинці. За його словами, світлина, мабуть, найгірша за всю історію.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі TruthSocial у вівторок, 14 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Фото Трампа на обкладинці Time

Випуск журналу з Трампом на обкладинці присвятили перемирʼю між Ізраїлем та ХАМАС. Там акцентували на роль лідера США у процесі. 

Дональд Трамп
Журнал Time. Фото: instagram.com/time/

Що каже Трамп

Американський президент зазначив, що журнал написав про нього досить хорошу статтю, але фото — найгірше за всю історію.

"Вони "прибрали" моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою і мало вигляд плаваючої корони, але дуже маленька. Дуже дивно! Мені ніколи не подобалося фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику. Що вони роблять і чому?" — додав Трамп.

null
Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 жовтня в Єгипті відбувся саміт, під час якого лідери декількох країн підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази.

Крім того, премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив вдячність Трампу. За його словами, лідер США зробив для країни більше, ніж будь-хто інший.

США Ізраїль Дональд Трамп ХАМАС фото
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації