Трамп розкритикував журнал Time за невдале фото на обкладинці

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував журнал Time за його невдале фото на обкладинці. За його словами, світлина, мабуть, найгірша за всю історію.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі TruthSocial у вівторок, 14 жовтня.

Фото Трампа на обкладинці Time

Випуск журналу з Трампом на обкладинці присвятили перемирʼю між Ізраїлем та ХАМАС. Там акцентували на роль лідера США у процесі.

Журнал Time. Фото: instagram.com/time/

Що каже Трамп

Американський президент зазначив, що журнал написав про нього досить хорошу статтю, але фото — найгірше за всю історію.

"Вони "прибрали" моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою і мало вигляд плаваючої корони, але дуже маленька. Дуже дивно! Мені ніколи не подобалося фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику. Що вони роблять і чому?" — додав Трамп.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 жовтня в Єгипті відбувся саміт, під час якого лідери декількох країн підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази.

Крім того, премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив вдячність Трампу. За його словами, лідер США зробив для країни більше, ніж будь-хто інший.