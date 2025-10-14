Трамп розкритикував журнал Time за невдале фото на обкладинці

Трамп розкритикував журнал Time за його невдале фото — деталі
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував журнал Time за його невдале фото на обкладинці. За його словами, світлина, мабуть, найгірша за всю історію.
Про це Дональд Трамп написав у соцмережі TruthSocial у вівторок, 14 жовтня.
Фото Трампа на обкладинці Time
Випуск журналу з Трампом на обкладинці присвятили перемирʼю між Ізраїлем та ХАМАС. Там акцентували на роль лідера США у процесі.
Що каже Трамп
Американський президент зазначив, що журнал написав про нього досить хорошу статтю, але фото — найгірше за всю історію.
"Вони "прибрали" моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою і мало вигляд плаваючої корони, але дуже маленька. Дуже дивно! Мені ніколи не подобалося фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику. Що вони роблять і чому?" — додав Трамп.
Нагадаємо, 13 жовтня в Єгипті відбувся саміт, під час якого лідери декількох країн підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази.
Крім того, премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив вдячність Трампу. За його словами, лідер США зробив для країни більше, ніж будь-хто інший.
