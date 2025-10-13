Нетаньягу назвав Трампа найкращим другом Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

У Кнесеті Ізраїлю пролунала хвиля похвали на адресу президента США Дональда Трампа. Спікер парламенту Амір Охана офіційно оголосив, що Ізраїль висуває його кандидатуру на Нобелівську премію миру, назвавши політика "найкращим другом Ізраїлю" та "гігантом єврейської історії".

Про це повідомляє NewsXLive та Al Jazeera.

Реклама

Читайте також:

Беньямін Нетаньягу та Амір Охана розхвалили Трампа за мир в Ізраїлі

Під час виступу Охана підкреслив, що Трамп, на його думку, є "рідкісним колосом" і "особистістю, яка залишиться в пантеоні історії на тисячі років". Він заявив, що світові сьогодні "потрібно більше таких лідерів, як Дональд Трамп".

"Єврейський народ пам'ятатиме про вас. Ми — нація, яка пам'ятає, що це далеко не локальна боротьба, а те, що ми спостерігаємо, — це глобальна боротьба, глобальна битва між силами екстремізму, радикалізму та фундаменталізму та силами свободи, свободи та демократії", — сказав Амір Охан.

Окрім того, спікер ізраїільського парламенту порівняв Трампа з легендарним Кіром Великим — перським царем, який звільнив євреїв з вавилонського полону понад 2,5 тисячі років тому.

"Потрібно озирнутися на два з половиною тисячоліття назад, у туман часу, щоб знайти паралель: Кір Великий. Президенте Дональде Дж. Трампе, ви – колос, який увійде в історію через тисячі років. Пане Президенте, єврейський народ пам’ятатиме вас. Ваше обрання на посаду президента стало поворотним моментом не лише для Сполучених Штатів, а й для всього світу", — завершив промову Амір Охан.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху також присвятив значну частину свого виступу похвалі Трампу. У своєму зверненні до парламенту він назвав американського лідера "найкращим другом Ізраїлю в Білому домі" та "людиною, яка зробила для Ізраїлю більше, ніж будь-хто інший".

Нетаньяху подякував Трампу за рішення перенести посольство США до Єрусалима у 2018 році, за посередництво в угодах Авраама, які відкрили нову сторінку у відносинах між Ізраїлем і арабськими державами, а також за визнання ізраїльського "суверенітету" над Голанськими висотами.

Нагадаємо, Дональд Трамп 13 жовтня оголосив, що війна в Секторі Гази офіційно завершена.

Тим часом ХАМАС та Ізраїль завершили процедуру звільнення заручників. Наразі полонених передали Міжнародному комітету Червоного Хреста.