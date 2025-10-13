Нетаньяху назвал Трампа лучшим другом Израиля

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

В Кнессете Израиля прозвучала волна похвалы в адрес президента США Дональда Трампа. Спикер парламента Амир Охана официально объявил, что Израиль выдвигает его кандидатуру на Нобелевскую премию мира, назвав политика "лучшим другом Израиля" и "гигантом еврейской истории".

Об этом сообщает NewsXLive и Al Jazeera.

Во время выступления Охана подчеркнул, что Трамп, по его мнению, является "редким колоссом" и "личностью, которая останется в пантеоне истории на тысячи лет". Он заявил, что миру сегодня "нужно больше таких лидеров, как Дональд Трамп".

"Еврейский народ будет помнить о вас. Мы — нация, которая помнит, что это далеко не локальная борьба, а то, что мы наблюдаем, — это глобальная борьба, глобальная битва между силами экстремизма, радикализма и фундаментализма и силами свободы, свободы и демократии", — сказал Амир Охан.

Кроме того, спикер израильского парламента сравнил Трампа с легендарным Киром Великим — персидским царем, который освободил евреев из вавилонского плена более 2,5 тысячи лет назад.

"Нужно оглянуться на два с половиной тысячелетия назад, в туман времени, чтобы найти параллель: Кир Великий. Президент Дональд Дж. Трамп, вы — колосс, который войдет в историю через тысячи лет. Господин Президент, еврейский народ будет помнить вас. Ваше избрание на пост президента стало поворотным моментом не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира", — завершил речь Амир Охан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также посвятил значительную часть своего выступления похвале Трампу. В своем обращении к парламенту он назвал американского лидера "лучшим другом Израиля в Белом доме" и "человеком, который сделал для Израиля больше, чем кто-либо другой".

Нетаньяху поблагодарил Трампа за решение перенести посольство США в Иерусалим в 2018 году, за посредничество в соглашениях Авраама, которые открыли новую страницу в отношениях между Израилем и арабскими государствами, а также за признание израильского "суверенитета" над Голанскими высотами.

Напомним, Дональд Трамп 13 октября объявил, что война в Секторе Газа официально завершена.

Между тем ХАМАС и Израиль завершили процедуру освобождения заложников. Сейчас пленных передали Международному комитету Красного Креста.