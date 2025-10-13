Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нетаньяху поблагодарил Трампа и сравнил его с древним царем

Нетаньяху поблагодарил Трампа и сравнил его с древним царем

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 14:18
Нетаньяху назвал Трампа лучшим другом Израиля
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

В Кнессете Израиля прозвучала волна похвалы в адрес президента США Дональда Трампа. Спикер парламента Амир Охана официально объявил, что Израиль выдвигает его кандидатуру на Нобелевскую премию мира, назвав политика "лучшим другом Израиля" и "гигантом еврейской истории".

Об этом сообщает NewsXLive и Al Jazeera.

Реклама
Читайте также:

Беньямин Нетаньяху и Амир Охана расхвалили Трампа за мир в Израиле

Во время выступления Охана подчеркнул, что Трамп, по его мнению, является "редким колоссом" и "личностью, которая останется в пантеоне истории на тысячи лет". Он заявил, что миру сегодня "нужно больше таких лидеров, как Дональд Трамп".

"Еврейский народ будет помнить о вас. Мы — нация, которая помнит, что это далеко не локальная борьба, а то, что мы наблюдаем, — это глобальная борьба, глобальная битва между силами экстремизма, радикализма и фундаментализма и силами свободы, свободы и демократии", — сказал Амир Охан.

Кроме того, спикер израильского парламента сравнил Трампа с легендарным Киром Великим — персидским царем, который освободил евреев из вавилонского плена более 2,5 тысячи лет назад.

"Нужно оглянуться на два с половиной тысячелетия назад, в туман времени, чтобы найти параллель: Кир Великий. Президент Дональд Дж. Трамп, вы — колосс, который войдет в историю через тысячи лет. Господин Президент, еврейский народ будет помнить вас. Ваше избрание на пост президента стало поворотным моментом не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира", — завершил речь Амир Охан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также посвятил значительную часть своего выступления похвале Трампу. В своем обращении к парламенту он назвал американского лидера "лучшим другом Израиля в Белом доме" и "человеком, который сделал для Израиля больше, чем кто-либо другой".

Нетаньяху поблагодарил Трампа за решение перенести посольство США в Иерусалим в 2018 году, за посредничество в соглашениях Авраама, которые открыли новую страницу в отношениях между Израилем и арабскими государствами, а также за признание израильского "суверенитета" над Голанскими высотами.

Напомним, Дональд Трамп 13 октября объявил, что война в Секторе Газа официально завершена.

Между тем ХАМАС и Израиль завершили процедуру освобождения заложников. Сейчас пленных передали Международному комитету Красного Креста.

Израиль Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп ХАМАС перемирие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации