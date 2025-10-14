Трамп раскритиковал журнал Time за неудачное фото на обложке

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал журнал Time за его неудачное фото на обложке. По его словам, фотография, пожалуй, худшая за всю историю.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial во вторник, 14 октября.

Фото Трампа на обложке Time

Выпуск журнала с Трампом на обложке посвятили перемирию между Израилем и ХАМАС. Там акцентировали на роль лидера США в процессе.

Журнал Time. Фото: instagram.com/time/

Что говорит Трамп

Американский президент отметил, что журнал написал о нем довольно хорошую статью, но фото — худшее за всю историю.

"Они "убрали" мои волосы, а затем добавили что-то, что плавало над моей головой и имело вид плавающей короны, но очень маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и она заслуживает критики. Что они делают и почему?" — добавил Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, 13 октября в Египте состоялся саммит, во время которого лидеры нескольких стран подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу. По его словам, лидер США сделал для страны больше, чем кто-либо другой.