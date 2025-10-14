Трамп раскритиковал журнал Time за неудачное фото на обложке

Трамп раскритиковал журнал Time за его неудачное фото — детали
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал журнал Time за его неудачное фото на обложке. По его словам, фотография, пожалуй, худшая за всю историю.
Об этом Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial во вторник, 14 октября.
Фото Трампа на обложке Time
Выпуск журнала с Трампом на обложке посвятили перемирию между Израилем и ХАМАС. Там акцентировали на роль лидера США в процессе.
Что говорит Трамп
Американский президент отметил, что журнал написал о нем довольно хорошую статью, но фото — худшее за всю историю.
"Они "убрали" мои волосы, а затем добавили что-то, что плавало над моей головой и имело вид плавающей короны, но очень маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и она заслуживает критики. Что они делают и почему?" — добавил Трамп.
Напомним, 13 октября в Египте состоялся саммит, во время которого лидеры нескольких стран подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу. По его словам, лидер США сделал для страны больше, чем кто-либо другой.
