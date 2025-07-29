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Трамп розчарований відсутністю реакції Путіна на ультиматум США

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 21:59
10-денний ультиматум США для Росії — Трамп висловився про реакцію Путіна
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін поки що жодним чином не прокоментував 10-денний ультиматум для РФ, який висунув президент США Дональд Трамп. Така поведінка розчарувала американського лідера.

Про це глава США висловився 29 липня під час брифінгу на борту президентського літака Air Force One.

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Трамп висловився про реакцію Путіна

Від сьогодні, 29 липня, почав діяти 10-денний ультиматум США для Росії, який передбачає припинення бойових дій в Україні з боку країни-агресорки. Однак у Кремлі не квапляться з реакцією на заяву Трампа.

Американський президент зізнався, що йому шкода не отримати відповіді від Путіна.

"Я не отримав жодної відповіді. Шкода. Отже..." — сказав Трамп.

Натомість американський президент зазначив, що готовий до реакції нафтових ринків у разі запровадження санкцій проти РФ.

"Я не турбуюсь про це. У нас у країні так багато нафти. Ми просто збільшимо видобуток ще більше. Зараз нафта і так досить дорого коштує. Ми ще збільшимо обсяги", — заявив Трамп.

Нагадаємо, президент США заявив про початок 10-денного ультиматуму для Росії, у разі ігнорування якого Америка накладе вторинні санкції на країну-агресора.

Раніше у Кремлі заявили про наміри продовжувати війну в Україні, попри заяви Білого дому.

росія США санкції володимир путін Дональд Трамп війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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