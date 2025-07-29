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Трамп разочарован отсутствием реакции Путина на ультиматум США

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Дата публикации 29 июля 2025 21:59
10-дневный ультиматум США для России - Трамп высказался о реакции Путина
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин пока никак не прокомментировал 10-дневный ультиматум для РФ, который выдвинул президент США Дональд Трамп. Такое поведение разочаровало американского лидера.

Об этом глава США высказался 29 июля во время брифинга на борту президентского самолета Air Force One.

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Трамп высказался о реакции Путина

С сегодняшнего дня, 29 июля, начал действовать 10-дневный ультиматум США для России, который предусматривает прекращение боевых действий в Украине со стороны страны-агрессора. Однако в Кремле не торопятся с реакцией на заявление Трампа.

Американский президент признался, что ему жаль не получить ответа от Путина.

"Я не получил никакого ответа. Жаль. Итак..." — сказал Трамп.

Зато американский президент отметил, что готов к реакции нефтяных рынков в случае введения санкций против РФ.

"Я не беспокоюсь об этом. У нас в стране так много нефти. Мы просто увеличим добычу еще больше. Сейчас нефть и так достаточно дорого стоит. Мы еще увеличим объемы", — заявил Трамп.

Напомним, президент США заявил о начале 10-дневного ультиматума для России, в случае игнорирования которого Америка наложит вторичные санкции на страну-агрессора.

Ранее в Кремле заявили о намерениях продолжать войну в Украине, несмотря на заявления Белого дома.

россия США санкции владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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