Головна Новини дня Трамп різко відповів на критику про місце зустрічі з Путіним

Трамп різко відповів на критику про місце зустрічі з Путіним

Ua en ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 12:14
Зустріч на Алясці — Путін провів би саміт деінде
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін був радий провести зустріч в будь-якому іншому місці. За його словами, інформація у ЗМІ про його "поразку" є неправдивою. 

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Читайте також:

Що каже Трамп про місце зустрічі з Путіним

"Фейкові новини вже три дні твердять, що я зазнав "великої поразки", дозволивши президенту РФ Володимиру Путіну провести великий саміт у Сполучених Штатах. Насправді він би із задоволенням провів цю зустріч деінде, окрім США, і фейкові новини це знають", — написав Трамп.

Він вважає, що демократичні ЗМІ критикувала б його рішення, незалежно від місця проведення переговорів з Путіним. Крім того, американський лідер звинуватив своїх опонентів у "спробах посіяти хаос у Вашингтоні та інших містах". 

Нагадаємо, Трамп назвав умову, як Україна зможе миттєво закінчити війну. Він нагадав про анексію Криму та невступ України до НАТО.

Крім того, президент США натякнув на можливі територіальні поступки з боку України. Він заявив, що Україна має бути готова втратити частину своїх територій на користь Росії. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
