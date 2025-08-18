Встреча на Аляске — Путин провел бы саммит в другом месте

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин был рад провести встречу в любом другом месте. По его словам, информация в СМИ о его "поражении" является неправдивой.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Что говорит Трамп о месте встречи с Путиным

"Фейковые новости уже три дня твердят, что я потерпел "большое поражение", позволив президенту РФ Владимиру Путину провести большой саммит в Соединенных Штатах. На самом деле он бы с удовольствием провел эту встречу где-нибудь, кроме США, и фейковые новости это знают", — написал Трамп.

Он считает, что демократические СМИ критиковала бы его решение, независимо от места проведения переговоров с Путиным. Кроме того, американский лидер обвинил своих оппонентов в "попытках посеять хаос в Вашингтоне и других городах".

Напомним, Трамп назвал условие, как Украина сможет мгновенно закончить войну. Он напомнил об аннексии Крыма и невступлении Украины в НАТО.

Кроме того, президент США намекнул на возможные территориальные уступки со стороны Украины. Он заявил, что Украина должна быть готова потерять часть своих территорий в пользу России.