Трамп вже проголосував на виборах та спрогнозував результат

Дональд Трамп у супроводі Меланії Трамп розмовляє з журналістами. Фото: CNN

Кандидат у президенти США Дональд Трамп проголосував на виборах. Він віддав свій голос на виборчій дільниці у Флориді.

Про це у вівторок, 5 листопада, повідомляє CNN.

Читайте також:

Трамп проголосував на виборах президента

Колишній президент Америки прибув на виборчу дільницю у Флориді зі своєю дружиною Меланією Трамп.

Кандидат у президенти від Республіканської партії та колишній президент США після голосування також поспілкувався з журналістами.

Дональд Трамп впевнений у перемозі на виборах

Виступаючи перед пресою кандидат у президенти США зазначив, що нинішня передвиборча кампанія була найкращою з тих, що він проводив.

Трамп впевнено заявив, що на виборах переможе саме він.

"Я відчуваю себе дуже впевнено. Я чую, що у нас усюди дуже добре", — сказав Трамп.

Незадоволення через підрахунок голосів

Кандидат у президенти Дональд Трамп поскаржився на те, що знадобиться багато часу для підрахунку результатів.

Як зазначає CNN, Трамп раніше неодноразово говорив про можливу фальсифікацію результатів виборів через тривалий час очікування підрахунку бюлетенів, які надсилали поштою.

Коли будуть відомі результати виборів

Після закриття всіх дільниць та підрахунку голосів у кожному штаті результати мають офіційно підтвердити сертифіковані державні органи.

Сертифікація може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Терміни можуть відрізнятись у кожному штаті. Особливо це актуально тоді, коли різниця між кандидатами невелика. В такому випадку може знадобитися перерахунок голосів.

Нагадаємо, кандидатка в президенти США Камала Гарріс обійшла Дональда Трампа в новому опитуванні, яке проводилося в штаті Айова.

Демократична партія США заявила, що має план на випадок, якщо кандидат у президенти Дональд Трамп передчасно оголосить про перемогу.