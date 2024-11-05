Трамп уже проголосовал на выборах и спрогнозировал результат

Трамп проголосовал на выборах и заявил об уверенности в победе
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проголосовал на выборах. Он отдал свой голос на избирательном участке во Флориде.
Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает CNN.
Трамп проголосовал на выборах президента
Бывший президент Америки прибыл на избирательный участок во Флориде со своей супругой Меланией Трамп.
Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США после голосования также пообщался с журналистами.
Дональд Трамп уверен в победе на выборах
Выступая перед прессой, кандидат в президенты США отметил, что нынешняя предвыборная кампания была лучшей из тех, что он проводил.
Трамп уверенно заявил, что на выборах победит именно он.
"Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас везде очень хорошо", — сказал Трамп.
Недовольство из-за подсчета голосов
Кандидат в президенты Дональд Трамп пожаловался, что потребуется много времени для подсчета результатов.
Как отмечает CNN, Трамп ранее неоднократно говорил о возможной фальсификации результатов выборов из-за длительного времени ожидания подсчета бюллетеней.
Когда будут известны результаты выборов
После закрытия всех участков и подсчета голосов в каждом штате, результаты должны официально подтвердить сертифицированные государственные органы.
Сертификация может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Особенно это актуально тогда, когда разница между кандидатами невелика. В таком случае может потребоваться перерасчет голосов.
Напомним, кандидатка в президенты США Камала Харрис обошла Дональда Трампа в новом опросе, проводившемся в штате Айова.
Демократическая партия США заявила, что у него есть план на случай, если кандидат в президенты Дональд Трамп преждевременно объявит о победе.
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