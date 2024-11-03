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Гарріс випередила Трампа в одному зі штатів США

3 листопада 2024 09:31
Аркадій Пастула - Редактор
Камала Гарріс випереджає Трампа в новому опитуванні
Кандидатка в президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Аркадій Пастула - Редактор

Кандидатка в президенти Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс обігнала Дональда Трампа в новому опитуванні. Воно проводилося в штаті Айова.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 3 листопада.

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Опитування щодо підтримки кандидатів в президенти США

Опитування Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll показало, що Гарріс підтримують 47% ймовірних виборців, тоді як Трампа — 44%.

"Опитування показує, що зсув на користь Гарріс спричинений жінками, зокрема старшими та незалежними виборцями", — пише видання Des Moines Register.

Відомо, що Трамп переміг в Айові під час своїх двох попередніх президентських кампаній у 2016 році та у 2020 році.

Згідно з результатами іншого опитування Emerson College/RealClearDefense, проведеного 1-2 листопада, Трамп має перевагу на десять відсотків.

Таку різницю можна пояснити високою підтримкою Трампа серед чоловіків та незалежних виборців, тоді як Гарріс отримує найбільшу підтримку серед виборців до 30 років.

Нагадаємо, у Пенсильванії кандидати Гарріс і Трамп мають майже рівні результати. Перевага демократки становить лише один відсоток.

Також демократична партія США має план дій на випадок, якщо Дональд Трамп передчасно заявить про свою перемогу на виборах. 

Дональд Трамп Камала Гарріс США опитування вибори у США 2024 президент

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