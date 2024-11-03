Камала Гарріс випереджає Трампа в новому опитуванні

Гарріс випередила Трампа в одному зі штатів США
Кандидатка в президенти Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс обігнала Дональда Трампа в новому опитуванні. Воно проводилося в штаті Айова.
Про це повідомляє Reuters у неділю, 3 листопада.
Опитування щодо підтримки кандидатів в президенти США
Опитування Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll показало, що Гарріс підтримують 47% ймовірних виборців, тоді як Трампа — 44%.
"Опитування показує, що зсув на користь Гарріс спричинений жінками, зокрема старшими та незалежними виборцями", — пише видання Des Moines Register.
Відомо, що Трамп переміг в Айові під час своїх двох попередніх президентських кампаній у 2016 році та у 2020 році.
Згідно з результатами іншого опитування Emerson College/RealClearDefense, проведеного 1-2 листопада, Трамп має перевагу на десять відсотків.
Таку різницю можна пояснити високою підтримкою Трампа серед чоловіків та незалежних виборців, тоді як Гарріс отримує найбільшу підтримку серед виборців до 30 років.
Нагадаємо, у Пенсильванії кандидати Гарріс і Трамп мають майже рівні результати. Перевага демократки становить лише один відсоток.
Також демократична партія США має план дій на випадок, якщо Дональд Трамп передчасно заявить про свою перемогу на виборах.
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