Камала Гарріс випереджає Трампа в новому опитуванні

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Кандидатка в президенти Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс обігнала Дональда Трампа в новому опитуванні. Воно проводилося в штаті Айова.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 3 листопада.

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Опитування Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll показало, що Гарріс підтримують 47% ймовірних виборців, тоді як Трампа — 44%.

"Опитування показує, що зсув на користь Гарріс спричинений жінками, зокрема старшими та незалежними виборцями", — пише видання Des Moines Register.

Відомо, що Трамп переміг в Айові під час своїх двох попередніх президентських кампаній у 2016 році та у 2020 році.

Згідно з результатами іншого опитування Emerson College/RealClearDefense, проведеного 1-2 листопада, Трамп має перевагу на десять відсотків.

Таку різницю можна пояснити високою підтримкою Трампа серед чоловіків та незалежних виборців, тоді як Гарріс отримує найбільшу підтримку серед виборців до 30 років.

Нагадаємо, у Пенсильванії кандидати Гарріс і Трамп мають майже рівні результати. Перевага демократки становить лише один відсоток.

Також демократична партія США має план дій на випадок, якщо Дональд Трамп передчасно заявить про свою перемогу на виборах.