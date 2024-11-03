Камала Харрис опережает Трампа в новом опросе

Харрис опередила Трампа в одном из штатов США
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Камала Харрис обогнала Дональда Трампа в новом опросе. Оно проводилось в штате Айова.
Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 3 ноября.
Опрос по поддержке кандидатов в президенты США
Опрос Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll показал, что Харрис поддерживают 47% вероятных избирателей, тогда как Трампа — 44%.
"Опрос показывает, что сдвиг в пользу Харрис вызван женщинами, в частности старшими и независимыми избирателями", — пишет издание Des Moines Register.
Известно, что Трамп победил в Айове во время двух предыдущих президентских кампаний в 2016 году и в 2020 году.
Согласно результатам другого опроса Emerson College/RealClearDefense, проведенного 1-2 ноября, Трамп имеет преимущество на десять процентов.
Такая разница может быть объяснена высокой поддержкой Трампа среди мужчин и независимых избирателей, тогда как Харрис получает наибольшую поддержку среди избирателей до 30 лет.
Напомним, в Пенсильвании кандидаты Харрис и Трамп имеют почти равные результаты. Преимущество демократки составляет всего один процент.
Также у демократической партии США есть план действий на случай, если Дональд Трамп преждевременно заявит о своей победе на выборах.
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