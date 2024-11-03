Камала Харрис опережает Трампа в новом опросе

Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Камала Харрис обогнала Дональда Трампа в новом опросе. Оно проводилось в штате Айова.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 3 ноября.

Читайте также:

Опрос по поддержке кандидатов в президенты США

Опрос Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll показал, что Харрис поддерживают 47% вероятных избирателей, тогда как Трампа — 44%.

"Опрос показывает, что сдвиг в пользу Харрис вызван женщинами, в частности старшими и независимыми избирателями", — пишет издание Des Moines Register.

Известно, что Трамп победил в Айове во время двух предыдущих президентских кампаний в 2016 году и в 2020 году.

Согласно результатам другого опроса Emerson College/RealClearDefense, проведенного 1-2 ноября, Трамп имеет преимущество на десять процентов.

Такая разница может быть объяснена высокой поддержкой Трампа среди мужчин и независимых избирателей, тогда как Харрис получает наибольшую поддержку среди избирателей до 30 лет.

Напомним, в Пенсильвании кандидаты Харрис и Трамп имеют почти равные результаты. Преимущество демократки составляет всего один процент.

Также у демократической партии США есть план действий на случай, если Дональд Трамп преждевременно заявит о своей победе на выборах.