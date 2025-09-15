У Вашингтоні можуть запровадити надзвичайний стан через мігрантів

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що столиця США Вашингтон стала одним із найбезпечніших міст завдяки його втручанню у підтримання порядку. Проте мер Мюріель Боузер може змінити ситуацію.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Пояснення Трампа

Трамп зазначив, що федеральний уряд під його керівництвом втрутився в "повний кримінальний безлад", який охопив Вашингтон. І вони змогли перетворити його з одного з найнебезпечніших міст США в одне з найбезпечніших лише за кілька тижнів.

Проте президенту не подобається рішення мера Мюріеля Боузера припинити співпрацю Департаменту столичної поліції з ICE (Міграційною та митною правоохоронною службою США, — Ред.) у питаннях висилки та переселення "небезпечних" нелегальних іммігрантів. Він вважає, що після такого рішення злочинність знову зросте.

"Це місце знову процвітає, ресторани, магазини та підприємства переповнені, і вперше за десятиліття практично немає злочинності... Жителі і компанії Вашингтона, округ Колумбія, не турбуйтеся. Я з вами і не допущу цього статися. Я оголошу надзвичайний стан і, за необхідності, федералізую!", — заявив Трамп.

