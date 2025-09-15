Відео
Трамп пригрозив Вашингтону надзвичайним станом — подробиці

Трамп пригрозив Вашингтону надзвичайним станом — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 13:24
У Вашингтоні можуть запровадити надзвичайний стан через мігрантів
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що столиця США Вашингтон стала одним із найбезпечніших міст завдяки його втручанню у підтримання порядку. Проте мер Мюріель Боузер може змінити ситуацію.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social. 

Читайте також:
Трамп пригрозив Вашингтону надзвичайним станом — подробиці - фото 1
Допис Трампа. Фото: скриншот

Пояснення Трампа

Трамп зазначив, що федеральний уряд під його керівництвом втрутився в "повний кримінальний безлад", який охопив Вашингтон. І вони змогли перетворити його з одного з найнебезпечніших міст США в одне з найбезпечніших лише за кілька тижнів.

Проте президенту не подобається рішення мера Мюріеля Боузера припинити співпрацю Департаменту столичної поліції з ICE (Міграційною та митною правоохоронною службою США,  Ред.) у питаннях висилки та переселення "небезпечних" нелегальних іммігрантів. Він вважає, що після такого рішення злочинність знову зросте.

"Це місце знову процвітає, ресторани, магазини та підприємства переповнені, і вперше за десятиліття практично немає злочинності... Жителі і компанії Вашингтона, округ Колумбія, не турбуйтеся. Я з вами і не допущу цього статися. Я оголошу надзвичайний стан і, за необхідності, федералізую!", — заявив Трамп.

Нагадаємо, нещодавно під час виступу на засіданні Комісії з релігійної свободи Білого дому Трамп зробив заяву щодо гендерної політики у США.

Також президент США пояснив, чому досі не завершив війну в Україні.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
