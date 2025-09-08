Відео
Трамп зробив заяву щодо гендерної політики у США

Трамп зробив заяву щодо гендерної політики у США

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 19:52
Трамп зробив заяву про гендерну політику у США
Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 8 вересня, президент США Дональд Трамп виступив на засіданні Комісії з релігійної свободи Білого дому. Це відбулося у Музеї Біблії у Вашингтоні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Трамп про гендерну політику у США

Трамп заявив, що, на його переконання, існують лише дві статі — чоловіча та жіноча. 

"Існує лише дві статі. Вам це не сподобається", — додав він.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп вийшов в ефір із промовою перед групою "Релігійна свобода" Білого дому. 

До цього Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Це може означати наміри Білого дому посилювати економічний тиск на Путіна.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
