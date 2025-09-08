Трамп зробив заяву про гендерну політику у США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 8 вересня, президент США Дональд Трамп виступив на засіданні Комісії з релігійної свободи Білого дому. Це відбулося у Музеї Біблії у Вашингтоні.

Трамп про гендерну політику у США

Трамп заявив, що, на його переконання, існують лише дві статі — чоловіча та жіноча.

"Існує лише дві статі. Вам це не сподобається", — додав він.

До цього Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Це може означати наміри Білого дому посилювати економічний тиск на Путіна.