Трамп сделал заявление о гендерной политике в США

В понедельник, 8 сентября, президент США Дональд Трамп выступил на заседании Комиссии по религиозной свободе Белого дома. Это произошло в Музее Библии в Вашингтоне.

Трамп о гендерной политике в США

Трамп заявил, что, по его убеждению, существуют только два пола — мужской и женский.

"Существует только два пола. Вам это не понравится", — добавил он.

