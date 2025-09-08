Видео
Україна
Трамп сделал заявление по поводу гендерной политики в США

Трамп сделал заявление по поводу гендерной политики в США

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:52
Трамп сделал заявление о гендерной политике в США
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 8 сентября, президент США Дональд Трамп выступил на заседании Комиссии по религиозной свободе Белого дома. Это произошло в Музее Библии в Вашингтоне.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Трамп о гендерной политике в США

Трамп заявил, что, по его убеждению, существуют только два пола — мужской и женский.

"Существует только два пола. Вам это не понравится", — добавил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп вышел в эфир с речью перед группой "Религиозная свобода" Белого дома.

До этого Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России. Это может означать намерения Белого дома усиливать экономическое давление на Путина.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
