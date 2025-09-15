В Вашингтоне могут ввести чрезвычайное положение из-за мигрантов

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что столица США Вашингтон стала одним из самых безопасных городов благодаря его вмешательству в поддержание порядка. Однако мэр Мюриэль Боузер может изменить ситуацию.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Сообщение Трампа. Фото: скриншот

Объяснение Трампа

Трамп отметил, что федеральное правительство под его руководством вмешалось в "полный криминальный беспорядок", который охватил Вашингтон. И они смогли превратить его из одного из самых опасных городов США в один из самых безопасных всего за несколько недель.

Однако президенту не нравится решение мэра Мюриэля Боузера прекратить сотрудничество Департамента столичной полиции с ICE (Миграционной и таможенной правоохранительной службой США, — Ред.) в вопросах высылки и переселения "опасных" нелегальных иммигрантов. Он считает, что после такого решения преступность снова возрастет.

"Это место снова процветает, рестораны, магазины и предприятия переполнены, и впервые за десятилетия практически нет преступности... Жители и компании Вашингтона, округ Колумбия, не беспокойтесь. Я с вами и не допущу этого случиться. Я объявлю чрезвычайное положение и, при необходимости, федерализую!", — заявил Трамп.

