Главная Новости дня Трамп пригрозил Вашингтону чрезвычайным положением — подробности

Трамп пригрозил Вашингтону чрезвычайным положением — подробности

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 13:24
В Вашингтоне могут ввести чрезвычайное положение из-за мигрантов
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что столица США Вашингтон стала одним из самых безопасных городов благодаря его вмешательству в поддержание порядка. Однако мэр Мюриэль Боузер может изменить ситуацию.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Трамп пригрозил Вашингтону чрезвычайным положением — подробности - фото 1
Сообщение Трампа. Фото: скриншот

Объяснение Трампа

Трамп отметил, что федеральное правительство под его руководством вмешалось в "полный криминальный беспорядок", который охватил Вашингтон. И они смогли превратить его из одного из самых опасных городов США в один из самых безопасных всего за несколько недель.

Однако президенту не нравится решение мэра Мюриэля Боузера прекратить сотрудничество Департамента столичной полиции с ICE (Миграционной и таможенной правоохранительной службой США,  Ред.) в вопросах высылки и переселения "опасных" нелегальных иммигрантов. Он считает, что после такого решения преступность снова возрастет.

"Это место снова процветает, рестораны, магазины и предприятия переполнены, и впервые за десятилетия практически нет преступности... Жители и компании Вашингтона, округ Колумбия, не беспокойтесь. Я с вами и не допущу этого случиться. Я объявлю чрезвычайное положение и, при необходимости, федерализую!", — заявил Трамп.

Напомним, недавно во время выступления на заседании Комиссии по религиозной свободе Белого дома Трамп сделал заявление относительно гендерной политики в США.

Также президент США объяснил, почему до сих пор не завершил войну в Украине.

США Дональд Трамп мигранты чрезвычайное положение Вашингтон
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
