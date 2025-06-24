Трамп прибув на саміт НАТО — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У вівторок, 24 червня, Президент США Дональд Трамп прибув на саміт НАТО до Нідерландів. Очікується, що вже завтра лідер Америки зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформую іноземні ЗМІ.

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Трамп прибув на саміт НАТО

У вівторок, 24 червня, очільник Білого дому Дональд Трамп прибув на саміт НАТО до Нідерландів. Він проведе зустрічі та вечерю з лідерами країн-членів Північноатлантичного блоку.

На відео видно, як виходячи з літака, Трамп надягнув білу кепку з синім написом. Президент США повільно спустився по трапу та поговорив із присутніми.

Як відомо, 25 червня, Дональд Трамп зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що зустріч відбудеться в обідній час.

Раніше журналістка Новини.LIVE розповіла подробиці щодо можливої зустрічі Зеленського та Трампа на полях саміту НАТО.

Напередодні Дональд Трамп підтвердив можливість зустрічі із лідером України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі.