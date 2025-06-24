Трамп прибыл на саммит НАТО — СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во вторник, 24 июня, Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в Нидерланды. Ожидается, что уже завтра лидер Америки встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информируют иностранные СМИ.

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Трамп прибыл на саммит НАТО

Во вторник, 24 июня, глава Белого дома Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в Нидерланды. Он проведет встречи и ужин с лидерами стран-членов Североатлантического блока.

На видео видно, как, выходя из самолета, Трамп надел белую кепку с синей надписью. Президент США медленно спустился по трапу и поговорил с присутствующими.

Как известно, 25 июня Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что встреча состоится в обеденное время.

Ранее журналистка Новини.LIVE рассказала подробности о возможной встрече Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО.

Накануне Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге.