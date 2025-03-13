Трамп пожартував про шкарпетки Венса — який мають вигляд

Дональд Трамп відволікся на шкарпетки Ді Венса. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії в Овальному кабінеті звернув увагу на шкарпетки віцепрезидента Джей Ді Венса. На них зображені листки конюшини, що є символом Ірландії.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп відволікся від розмови про економіку та звернув увагу на незвичайні шкарпетки Ді Венса.

"Я маю говорити про інфляцію. Я намагаюся зосередитися. Але я дуже вражений віцепрезидентом. Що з цими шкарпетками?" — сказав президент США.

Незвичайні шкарпетки Венса з конюшиною. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Венс в Білому домі у шкарпетках з конюшиною. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Джей Ді Венс відповів, що обожнює ці шкарпетки, та посміявся у відповідь.

Водночас видання Republicworld повідомило, що вибір таких шкарпеток не був випадковістю. Сам Венс пояснив, що це його спосіб "зміцнити ірландсько-американські відносини", адже конюшина, яка була там зображена, є символом Ірландії.

Крім того, у Telegram-каналі Harley Quinn розповіли, що вартість таких шкарпеток майже шість доларів (близько 250 гривень).

Вартість шкарпеток Ді Венса. Фото: t.me/harley_with_love

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із Трампом. Однак президенту США не сподобався зовнішній вигляд українського лідера та зробив йому зауваження.

Журналіст видання RSBN навіть дорікнув Зеленському за стиль одягу та запитав, коли він одягне костюм.

Вже 10 березня під час виступу на церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка Володимир Зеленський підколов Трампа жартом про костюм.