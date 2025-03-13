Трамп пошутил о носках Венса — как они выглядят

Дональд Трамп отвлекся на носки Ди Венса. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии в Овальном кабинете обратил внимание на носки вице-президента Джей Ди Вэнса. На них изображены листья клевера, что является символом Ирландии.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Во время встречи в Овальном кабинете Трамп отвлекся от разговора об экономике и обратил внимание на необычные носки Ди Вэнса.

"Я должен говорить об инфляции. Я пытаюсь сосредоточиться. Но я очень поражен вице-президентом. Что с этими носками?" — сказал президент США.

Необычные носки Вэнса с клевером. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Вэнс в Белом доме в носках с клевером. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Джей Ди Вэнс ответил, что обожает эти носки, и посмеялся в ответ.

В то же время издание Republicworld сообщило, что выбор таких носков не был случайностью. Сам Вэнс объяснил, что это его способ "укрепить ирландско-американские отношения", ведь клевер, который был там изображен, является символом Ирландии.

Кроме того, в Telegram-канале Harley Quinn рассказали, что стоимость таких носков почти шесть долларов (около 250 гривен).

Стоимость носков Ди Венса. Фото: t.me/harley_with_love

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Однако президенту США не понравился внешний вид украинского лидера и он сделал ему замечание.

Журналист издания RSBN даже упрекнул Зеленского за стиль одежды и спросил, когда он наденет костюм.

Уже 10 марта во время выступления на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко Владимир Зеленский подколол Трампа шуткой о костюме.