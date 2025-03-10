Зеленський пожартував про свій костюм на Шевченківській премії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка. Там він пожартував, що з'явився на заході без костюма.

Про це стало відомо під час його виступу на заході у неділю, 9 березня.

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Український лідер прийшов на захід у чорних штанах і світшоті з українським гербом.

Закінчуючи виступ, президент України подякував "усім українським творцям".

"Вибачте, що не в костюмі", — додав він.

Зал підтримав Зеленського оплесками.

Нагадаємо, Дональд Трамп розлютився ще до розмови в Овальному кабінеті. Він був незадоволений через те, що Володимир Зеленський не одягнув костюм.

На докори представників США щодо зовнішнього вигляду Зеленського відреагував американський ветеран. Його обурило таке ставлення до лідера держави, в якій триває війна.