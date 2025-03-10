Зеленский пошутил о своем костюме на Шевченковской премии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко. Там он пошутил, что появился на мероприятии без костюма.

Об этом стало известно во время его выступления на мероприятии в воскресенье, 9 марта.

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Украинский лидер пришел на мероприятие в черных штанах и свитшоте с украинским гербом.

Заканчивая выступление, президент Украины поблагодарил "всех украинских творцов".

"Извините, что не в костюме", — добавил он.

Зал поддержал Зеленского аплодисментами.

Напомним, Дональд Трамп разозлился еще до разговора в Овальном кабинете. Он был недоволен из-за того, что Владимир Зеленский не надел костюм.

На упреки представителей США относительно внешнего вида Зеленского отреагировал американский ветеран. Его возмутило такое отношение к лидеру государства, в котором идет война.