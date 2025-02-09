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Трамп позбавив соратників Байдена доступу до секретної інформації

9 лютого 2025 08:47
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Президент Трамп позбавив соратників Байдена доступу до секретної інформації
Джо Байден. Фото: LRT
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позбавив доступу до секретної інформації Ентоні Блінкена, Джейка Саллівана та інших соратників колишнього очільника Білого дому Джо Байдена. Раніше такого доступу був позбавлений сам Байден.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 9 лютого.

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Раніше президент США вже скасував допуск Байдену,  бо той має "погану пам'ять" і навіть у "найкращі роки йому не можна довіряти секретну інформацію". 

Тепер до цього списку потрапили й інші соратники колишнього президента: ексдержсекретар Ентоні Блінкен, колишній радник з нацбезпеки Джейк Салліван, окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг, генпрокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс та багато інших.

"Поганий хлопець. Заберіть його пропуски", — прокоментував Трамп своє рішення щодо Блінкена.

Раніше ми повідомляли, що Трамп доручив розробити план гуманітарної допомоги білим жителям Південно-Африканської Республіки. Це зумовлено випадками дискримінації, які мають місце у цій країні.

Також Трамп зробив заяву стосовно майбутньої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. За його словами, вони можуть зустрітися вже наступного тижня.

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