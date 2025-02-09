Президент Трамп лишил соратников Байдена доступа к секретной информации

Джо Байден. Фото: LRT

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации Энтони Блинкена, Джейка Салливана и других соратников бывшего главы Белого дома Джо Байдена. Ранее такого доступа был лишен сам Байден.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 9 февраля.

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Ранее президент США уже отменил допуск Байдену, потому что тот имеет "плохую память" и даже в "лучшие годы ему нельзя доверять секретную информацию".

Теперь в этот список попали и другие соратники бывшего президента: экс-госсекретарь Энтони Блинкен, бывший советник по нацбезопасности Джейк Салливан, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и многие другие.

"Плохой парень. Заберите его пропуски", — прокомментировал Трамп свое решение в отношении Блинкена.

Ранее мы сообщали, что Трамп поручил разработать план гуманитарной помощи белым жителям Южно-Африканской Республики. Это обусловлено случаями дискриминации, которые имеют место в этой стране.

Также Трамп сделал заявление относительно предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, они могут встретиться уже на следующей неделе.