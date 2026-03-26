Трамп поширив матеріал ЗМІ про "причетність" України у виборах США

Дональд Трамп.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поширив матеріал ЗМІ про "український слід" в американських виборах. За інформацією видання, Україна нібито обговорювала плани перенаправити гроші на кампанію з переобрання Джо Байдена у 2024 році.

Про це стало відомо з допису Дональда Трампа у соцмережі TruthSocial у четвер, 26 березня, передає Новини.LIVE.

"Причетність" України до виборів у США

"США перехопили повідомлення уряду України щодо обговорення схеми спрямування коштів на переобрання Байдена", — зазначив Трамп.

Допис Трампа.

Про що йдеться у матеріалі ЗМІ

Видання Just the News, матеріал якого поширив Трамп, писало, що в редакції є "перехоплені американською розвідкою повідомлення українського уряду" за 2022 рік, які "нещодавно розсекретили".

За інформацією видання, у цих повідомленнях українці дискутують про нібито намір перенаправити гроші, призначені на відновлення енергетичної інфраструктури, на користь передвиборчої кампанії Джо Байдена 2024 року та Національного комітету Демократичної партії США.

Зазначається, що нібито фінансування інфраструктурного проєкту для України було лише формальністю, адже 90% виділених коштів планувалося повернути до США для підтримки передвиборчої кампанії Байдена.

План нібито передбачав, що субпідрядники отримуватимуть фінансування через американські компанії, щоб ускладнити контроль за тим, як саме кошти витрачаються та розподіляються.

Крім того, "мали укладатися контракти, перевірка яких була б проблематичною".

Як писали Новини.LIVE, Трамп заявив про необхідність угоди між Україною та Росією. Він вважає, що Київ і Москва вже наблизилися до її укладання. Результат Трамп хотів би побачити до проміжних виборів у США.

Раніше американський лідер наголошував, що російський напад на Україну не був загрозою для Штатів. Він також зауважив, що Вашингтон допомагав Києву та НАТО.