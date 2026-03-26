Главная Новости дня Трамп репостнул материал СМИ о "причастности" Украины в выборах США

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 15:02
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распространил материал СМИ об "украинском следе" в американских выборах. По информации издания, Украина якобы обсуждала планы перенаправить деньги на кампанию по переизбранию Джо Байдена в 2024 году.

Об этом стало известно из сообщения Дональда Трампа в соцсети TruthSocial в четверг, 26 марта, передает Новини.LIVE.

"Причастность" Украины к выборам в США

"США перехватили сообщение правительства Украины по обсуждению схемы направления средств на переизбрание Байдена", — отметил Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

О чем говорится в материале СМИ

Издание Just the News, материал которого распространил Трамп, писало, что в редакции есть "перехваченные американской разведкой сообщения украинского правительства" за 2022 год, которые "недавно рассекретили".

По информации издания, в этих сообщениях украинцы дискутируют о якобы намерении перенаправить деньги, предназначенные на восстановление энергетической инфраструктуры, в пользу предвыборной кампании Джо Байдена 2024 года и Национального комитета Демократической партии США.

Отмечается, что якобы финансирование инфраструктурного проекта для Украины было лишь формальностью, ведь 90% выделенных средств планировалось вернуть в США для поддержки предвыборной кампании Байдена.

План якобы предусматривал, что субподрядчики будут получать финансирование через американские компании, чтобы усложнить контроль за тем, как именно средства расходуются и распределяются.

Кроме того, "должны были заключаться контракты, проверка которых была бы проблематичной".

Как писали Новини.LIVE, Трамп заявил о необходимости соглашения между Украиной и Россией. Он считает, что Киев и Москва уже приблизились к его заключению. Результат Трамп хотел бы увидеть до промежуточных выборов в США.

Ранее американский лидер подчеркивал, что российское нападение на Украину не было угрозой для Штатов. Он также отметил, что Вашингтон помогал Киеву и НАТО.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
