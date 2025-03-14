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Трамп похизувався "чудовими" стосунками з Кім Чен Ином

14 березня 2025 09:28
Карина Приходько - Редактор
Трамп заявив про гарні відносини з Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп висловив бажання відновити стосунки, які у нього були з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час його першого терміну. Він похизувався, що тоді він мав з ним "чудові стосунки".

Про це повідомляє Yonhap News

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Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті 13 березня журналісти запитали в Трампа, чи хотів би він відновити відносини з Кім Чен Ином. 

"Так, я б хотів. У мене були чудові стосунки з Кім Чен Ином і Північною Кореєю. Ми їздили до Сінгапуру, де зустрічалися, ми їздили до В'єтнаму, ми дуже добре ладнали. У нас були дуже добрі стосунки, і вони досі залишаються", — сказав президент США.

Водночас він поділився, що спершу їхні стосунки починалися "дуже важко". За словами Трампа, риторика з боку Америки тоді була "надзвичайно жорстокою" і це було "трохи небезпечно".  

Нагадаємо, раніше експосол України пояснив, чому Трамп "подобрів" до диктаторів. За його словами, ця приязність може для нього в майбутньому обернутися катастрофою.

Крім того, нещодавно Дональд Трамп вибухнув новими скандальними заявами на адресу Зеленського і назвав його диктатором. 

Проте незадовго він різко змінив риторику у бік українського президента.

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