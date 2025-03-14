Трамп заявил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп выразил желание восстановить отношения, которые у него были с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время его первого срока. Он похвастался, что тогда он имел с ним "прекрасные отношения".

Об этом сообщает Yonhap News.

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Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете 13 марта журналисты спросили у Трампа, хотел бы он восстановить отношения с Ким Чен Ыном.

"Да, я бы хотел. У меня были прекрасные отношения с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы ездили в Сингапур, где встречались, мы ездили во Вьетнам, мы очень хорошо ладили. У нас были очень хорошие отношения, и они до сих пор остаются", — сказал президент США.

В то же время он поделился, что сначала их отношения начинались "очень трудно". По словам Трампа, риторика со стороны Америки тогда была "чрезвычайно жестокой" и это было "немного опасно".

Напомним, ранее экс-посол Украины объяснил, почему Трамп "подобрел" к диктаторам. По его словам, эта приязнь может для него в будущем обернуться катастрофой.

Кроме того, недавно Дональд Трамп разразился новыми скандальными заявлениями в адрес Зеленского и назвал его диктатором.

Однако незадолго он резко изменил риторику в сторону украинского президента.