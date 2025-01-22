Прощальний лист Байдена Трампу — оприлюднено текст

Чинний президент США Дональд Трамп з експрезидентом Джо Байденом. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп надав журналісту Fox News текст листа, який залишив йому Джо Байден. Це традиція лідерів США лишати послання після завершення свого президентського терміну.

Про це повідомив телеканал Fox.

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Лист від Байдена — текст

Лист, адресований "шановному президентові Трампу", містить такий текст:

"Залишаючи цей священний офіс, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ — і люди в усьому світі — очікують від цього дому стійкості в неминучих бурях історії, і я молюся, щоб найближчі роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації. Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування".

Традиція залишати листа наступнику існує серед американських президентів уже багато років. У 2021 році, коли Трамп залишав Білий дім, він також залишив послання для Байдена.

Також Дональд Трамп доручив своєму представнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів.

Раніше він заявляв, що диктатор РФ Путін має обов'язково сісти за стіл переговорів, інакше на Росію посилиться тиск.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда працює над організацією зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.