Прощальное письмо Байдена Трампу — обнародован текст

Действующий президент США Дональд Трамп с экс-президентом Джо Байденом. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп предоставил журналисту Fox News текст письма, которое оставил ему Джо Байден. Это традиция лидеров США оставлять послания после завершения своего президентского срока.

Об этом сообщил телеканал Fox.

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Письмо от Байдена — текст

Письмо, адресованное "уважаемому президенту Трампу", содержит такой текст:

"Покидая этот священный офис, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в следующие четыре года. Американский народ — и люди во всем мире — ожидают от этого дома стойкости в неизбежных бурях истории, и я молюсь, чтобы ближайшие годы стали временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть Господь благословит вас и ведет вас, как Он благословил и ведет нашу любимую страну с момента ее основания".

Традиция оставлять письмо преемнику существует среди американских президентов уже много лет. В 2021 году, когда Трамп покидал Белый дом, он также оставил послание для Байдена.

Также Дональд Трамп поручил своему представителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Ранее он заявлял, что диктатор РФ Путин должен обязательно сесть за стол переговоров, иначе на Россию усилится давление.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда работает над организацией встречи с президентом США Дональдом Трампом.