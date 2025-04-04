Трамп представив золоту картку США за 5 млн доларів для заможних мігрантів

Президент США Дональд Трамп тримає в руках золоту карту мігранта. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент Дональд Трамп презентував нову ініціативу своєї адміністрації — так звану "золоту картку" вартістю 5 мільйонів доларів, що надає іноземцям розширені можливості для легалізації в США. Картка передбачає пакет привілеїв, які сам Трамп назвав "грін-картою плюс". Її дизайн зі своїм зображенням він особисто продемонстрував журналістам на борту Air Force One під час перельоту до Флориди.

Про це повідомляє NY Post.

Читайте також:

Трамп дає право на легалізацію лише заможним мігрантам

"За 5 мільйонів доларів вона може стати вашою. Це була перша з карт. Ви знаєте, що це за карта? Це золота карта — карта Трампа", — похизувався Трамп журналістам.

За словами Трампа, програма ґрунтується на оновленій версії візової системи EB-5, яка діє з 1990-х років і дозволяє отримати грін-карту за інвестиції в економіку США. У новому форматі сума інвестицій зросла в п’ять разів — до 5 мільйонів доларів. Раніше для отримання статусу постійного мешканця було достатньо інвестувати близько 1 млн доларів.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив, що було вже продано понад 1 000 таких карток, а потенційна кількість охочих у світі може сягати 37 мільйонів осіб. За підрахунками, продаж лише 200 тисяч "золотих карт" може принести до 1 трильйона доларів США, який, за словами Лутніка, можна було б використати на зменшення державного боргу.

Серед переваг картки — відсутність прив’язки до конкретного місця працевлаштування, на відміну від інших типів віз. Також вона відкриває шлях до отримання американського громадянства. Втім, урядові органи контролю побоюються, що "золота карта Трампа" може спричинити корупцію.

Нагадаємо, у січні 2025 року за кілька днів до інавгурації Трампа, деякі анонімні джерела повідомили західній пресі, що Дональд Трамп запровадить жорсткі правила та закони проти мігрантів. Згодом в додатку для мігрантів CBP One з'явилась функція "самодепортації".

Цікаво, що Дональд Трамп заявляв, що не проти видавати "золоту карту" й російським олігархам.