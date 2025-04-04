Трамп представил золотую карту США за 5 млн долларов для состоятельных мигрантов

Трамп показал первую "золотую карточку" для мигрантов и купил ее
Президент Дональд Трамп презентовал новую инициативу своей администрации - так называемую "золотую карту" стоимостью 5 миллионов долларов, предоставляющую иностранцам расширенные возможности для легализации в США. Карточка предусматривает пакет привилегий, которые сам Трамп назвал "грин-картой плюс". Ее дизайн со своим изображением он лично продемонстрировал журналистам на борту Air Force One во время перелета во Флориду.
Об этом сообщает NY Post.
Трамп дает право на легализацию только состоятельным мигрантам
"За 5 миллионов долларов она может стать вашей. Это была первая из карт. Вы знаете, что это за карта? Это золотая карта — карта Трампа", — похвастался Трамп журналистам.
По словам Трампа, программа основывается на обновленной версии визовой системы EB-5, которая действует с 1990-х годов и позволяет получить грин-карту за инвестиции в экономику США. В новом формате сумма инвестиций выросла в пять раз - до 5 миллионов долларов. Ранее для получения статуса постоянного жителя было достаточно инвестировать около 1 млн долларов.
Министр торговли США Говард Лутник сообщил, что было уже продано более 1 000 таких карточек, а потенциальное количество желающих в мире может достигать 37 миллионов человек. По подсчетам, продажа всего 200 тысяч "золотых карт" может принести до 1 триллиона долларов США, который, по словам Лутника, можно было бы использовать на уменьшение государственного долга.
Среди преимуществ карты — отсутствие привязки к конкретному месту трудоустройства, в отличие от других типов виз. Также она открывает путь к получению американского гражданства. Впрочем, правительственные органы контроля опасаются, что "золотая карта Трампа" может вызвать коррупцию.
Напомним, в январе 2025 года за несколько дней до инаугурации Трампа, некоторые анонимные источники сообщили западной прессе, что Дональд Трамп введет жесткие правила и законы против мигрантов. Впоследствии в приложении для мигрантов CBP One появилась функция "самодепортации".
Интересно, что Дональд Трамп заявлял, что не против выдавать "золотую карту" и российским олигархам.
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