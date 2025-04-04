Трамп представил золотую карту США за 5 млн долларов для состоятельных мигрантов

Президент США Дональд Трамп держит в руках золотую карту мигранта. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент Дональд Трамп презентовал новую инициативу своей администрации - так называемую "золотую карту" стоимостью 5 миллионов долларов, предоставляющую иностранцам расширенные возможности для легализации в США. Карточка предусматривает пакет привилегий, которые сам Трамп назвал "грин-картой плюс". Ее дизайн со своим изображением он лично продемонстрировал журналистам на борту Air Force One во время перелета во Флориду.

Об этом сообщает NY Post.

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"За 5 миллионов долларов она может стать вашей. Это была первая из карт. Вы знаете, что это за карта? Это золотая карта — карта Трампа", — похвастался Трамп журналистам.

По словам Трампа, программа основывается на обновленной версии визовой системы EB-5, которая действует с 1990-х годов и позволяет получить грин-карту за инвестиции в экономику США. В новом формате сумма инвестиций выросла в пять раз - до 5 миллионов долларов. Ранее для получения статуса постоянного жителя было достаточно инвестировать около 1 млн долларов.

Министр торговли США Говард Лутник сообщил, что было уже продано более 1 000 таких карточек, а потенциальное количество желающих в мире может достигать 37 миллионов человек. По подсчетам, продажа всего 200 тысяч "золотых карт" может принести до 1 триллиона долларов США, который, по словам Лутника, можно было бы использовать на уменьшение государственного долга.

Среди преимуществ карты — отсутствие привязки к конкретному месту трудоустройства, в отличие от других типов виз. Также она открывает путь к получению американского гражданства. Впрочем, правительственные органы контроля опасаются, что "золотая карта Трампа" может вызвать коррупцию.

Напомним, в январе 2025 года за несколько дней до инаугурации Трампа, некоторые анонимные источники сообщили западной прессе, что Дональд Трамп введет жесткие правила и законы против мигрантов. Впоследствии в приложении для мигрантов CBP One появилась функция "самодепортации".

Интересно, что Дональд Трамп заявлял, что не против выдавать "золотую карту" и российским олигархам.