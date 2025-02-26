Російські олігархи зможуть купити громадянство США — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що російські олігархи могли б придбати "золоту карту". Американський очільник назвав її вартість.

Про це Дональд Трамп заявив у середу, 26 лютого.

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"Золота карта" для російських олігархів

Президент США Дональд Трамп повідомив про те, що багаті іноземці зможуть купити "золоту карту". Де дасть їм змогу жити та працювати в США, а також відкриє шлях до громадянства в обмін на плату в 5 мільйонів доларів. За словами американського лідера, цим зможуть скористатись і росіяни.

"Я знаю деяких російських олігархів — вони дуже гарні хлопці. Вони вже не такі багаті, як раніше. Думаю, що вони можуть дозволити собі 5 млн доларів", — заявив Трамп.

Додамо, що зараз більшість російських олігархів перебувають під санкціями США. Йдеться, наприклад, про Романа Абрамовича, Олега Дерипаска та Алішера Усманова.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з Президентом США Дональдом Трампом. Це, ймовірно, відбудеться вже цього тижня.

Україна завершила переговори з американськими партнерами щодо угоди про корисні копалини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, про що домовились.