Российские олигархи смогут купить гражданство США — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что российские олигархи могли бы приобрести "золотую карту". Американский глава назвал ее стоимость.

Об этом Дональд Трамп заявил в среду, 26 февраля.

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"Золотая карта" для российских олигархов

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что богатые иностранцы смогут купить "золотую карту". Где даст им возможность жить и работать в США, а также откроет путь к гражданству в обмен на плату в 5 миллионов долларов. По словам американского лидера, этим смогут воспользоваться и россияне.

"Я знаю некоторых российских олигархов — они очень хорошие ребята. Они уже не такие богатые, как раньше. Думаю, что они могут позволить себе 5 млн долларов", — заявил Трамп.

Добавим, что сейчас большинство российских олигархов находятся под санкциями США. Речь идет, например, о Романе Абрамовиче, Олеге Дерипаске и Алишере Усманове.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Президентом США Дональдом Трампом. Это, вероятно, произойдет уже на этой неделе.

Украина завершила переговоры с американскими партнерами по соглашению о полезных ископаемых. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, о чем договорились.