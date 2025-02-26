Российские олигархи смогут купить гражданство США — Трамп

Трамп готов продать "золотую карту" российским олигархам
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что российские олигархи могли бы приобрести "золотую карту". Американский глава назвал ее стоимость.
Об этом Дональд Трамп заявил в среду, 26 февраля.
"Золотая карта" для российских олигархов
Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что богатые иностранцы смогут купить "золотую карту". Где даст им возможность жить и работать в США, а также откроет путь к гражданству в обмен на плату в 5 миллионов долларов. По словам американского лидера, этим смогут воспользоваться и россияне.
"Я знаю некоторых российских олигархов — они очень хорошие ребята. Они уже не такие богатые, как раньше. Думаю, что они могут позволить себе 5 млн долларов", — заявил Трамп.
Добавим, что сейчас большинство российских олигархов находятся под санкциями США. Речь идет, например, о Романе Абрамовиче, Олеге Дерипаске и Алишере Усманове.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Президентом США Дональдом Трампом. Это, вероятно, произойдет уже на этой неделе.
Украина завершила переговоры с американскими партнерами по соглашению о полезных ископаемых. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, о чем договорились.
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