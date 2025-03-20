Трамп похизувався кнопкою на столі в Овальному кабінеті

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп показав кнопку на столі в Овальному кабінеті. За його словами, всі думають, що це ядерна зброя.

Про це американський президент розповів Fox News.

Читайте також:

Кнопка на столі Трампа

Трамп похизувався своєю кнопкою Diet Coke на столі в Овальному кабінеті Білого дому та зазначив, що всі думають, що це ядерна зброя.

"Вони гадають, що це ядерна зьроя. Кажуть, якщо натисну — настане кінець світу. Хіба не гарно виглядає?", — сказав він.

Зазначимо, що ще під час першої каденції Трамп встановив на робочому столі спеціальну червону кнопку, яка слугує для виклику офіціанта з його улюбленим напоєм дієтичною Coca-Cola. Після вступу на посаду Джо Байдена її прибрали, а зараз вона знову там.

Також президент США показав свою карту, на якій зображена Американська затока, яку в перший день каденції він указом перейменував з Мексиканської.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів розмову з Трампом. Зокрема, йшлося про окуповану ЗАЕС.

Також український лідер попросив нові системи ППО Patriot, на що Трамп відповів, що "перевірить запаси".