Трамп похвастался кнопкой на столе в Овальном кабинете

Трамп показал кнопку на своем столе — для чего она нужна
Президент США Дональд Трамп показал кнопку на столе в Овальном кабинете. По его словам, все думают, что это ядерное оружие.
Об этом американский президент рассказал Fox News.
Кнопка на столе Трампа
Трамп похвастался своей кнопкой Diet Coke на столе в Овальном кабинете Белого дома и отметил, что все думают, что это ядерное оружие.
"Они думают, что это ядерное оружие. Говорят, если нажму — наступит конец света. Разве не красиво выглядит?", — сказал он.
Отметим, что еще во время первой каденции Трамп установил на рабочем столе специальную красную кнопку, которая служит для вызова официанта с его любимым напитком диетической Coca-Cola. После вступления на должность Джо Байдена ее убрали, а сейчас она снова там.
Также президент США показал свою карту, на которой изображен Американский залив, который в первый день каденции он указом переименовал из Мексиканского.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Трампом. В частности, речь шла об оккупированной ЗАЭС.
Также украинский лидер попросил новые системы ПВО Patriot, на что Трамп ответил, что "проверит запасы".
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