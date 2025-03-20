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Трамп показал кнопку на своем столе — для чего она нужна

20 марта 2025 09:10
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп похвастался кнопкой на столе в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп показал кнопку на столе в Овальном кабинете. По его словам, все думают, что это ядерное оружие.

Об этом американский президент рассказал Fox News.

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Трамп похвастался своей кнопкой Diet Coke на столе в Овальном кабинете Белого дома и отметил, что все думают, что это ядерное оружие.

"Они думают, что это ядерное оружие. Говорят, если нажму — наступит конец света. Разве не красиво выглядит?", — сказал он.

Отметим, что еще во время первой каденции Трамп установил на рабочем столе специальную красную кнопку, которая служит для вызова официанта с его любимым напитком диетической Coca-Cola. После вступления на должность Джо Байдена ее убрали, а сейчас она снова там.

Также президент США показал свою карту, на которой изображен Американский залив, который в первый день каденции он указом переименовал из Мексиканского.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Трампом. В частности, речь шла об оккупированной ЗАЭС.

Также украинский лидер попросил новые системы ПВО Patriot, на что Трамп ответил, что "проверит запасы".

США Дональд Трамп ядерное оружие политики Белый дом
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