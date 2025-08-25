Відео
Трамп пояснив, чому його не можна назвати диктатором

Трамп пояснив, чому його не можна назвати диктатором

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 18:57
Трамп заявив у Білому домі: «Я не диктатор»
Дональд Трамп. Фото: The Independent

Президент США Дональд Трамп відкинув звинувачення у диктаторських нахилах і заявив, що не вважає себе диктатором. Він наголосив, що не підтримує авторитарних лідерів і має протилежну позицію щодо диктатури.

Про це повідомляє AP

Читайте також:

Трамп відповів на звинувачення у диктатурі

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Трамп прокоментував поширені заяви про його стиль управління. За словами президента, він не поділяє захоплення диктаторами, а його політика базується на демократичних цінностях. Глава Білого дому прямо відповів на питання щодо власного ставлення до авторитаризму.

"Багато людей кажуть: "Можливо, нам подобається диктатор". Мені не подобаються диктатори. Я не диктатор", — заявив Трамп.

Президент також підкреслив, що його дії спрямовані на зміцнення демократії та захист прав американців. Він відмовився від будь-яких порівнянь із лідерами авторитарних країн. Трамп зазначив, що його управлінська модель принципово відрізняється від диктатури.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Кіт Келлог повідомив про лист першої леді Меланії Трамп, адресований російському диктатору Володимиру Путіну.

Раніше ми також інформували, що у неділю, 24 серпня, президент США Дональд Трамп привітав українців із Днем Незалежності. У своєму посланні він згадав про повномасштабну агресію Росії проти України та підкреслив підтримку українського народу.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
