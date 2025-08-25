Трамп заявил в Белом доме: "Я не диктатор"

Дональд Трамп. Фото: The Independent

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в диктаторских наклонностях и заявил, что не считает себя диктатором. Он отметил, что не поддерживает авторитарных лидеров и имеет противоположную позицию относительно диктатуры.

Трамп ответил на обвинения в диктатуре

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп прокомментировал распространенные заявления о его стиле управления. По словам президента, он не разделяет восхищение диктаторами, а его политика базируется на демократических ценностях. Глава Белого дома прямо ответил на вопрос о собственном отношении к авторитаризму.

"Многие люди говорят: "Возможно, нам нравится диктатор". Мне не нравятся диктаторы. Я не диктатор", — заявил Трамп.

Президент также подчеркнул, что его действия направлены на укрепление демократии и защиту прав американцев. Он отказался от любых сравнений с лидерами авторитарных стран. Трамп отметил, что его управленческая модель принципиально отличается от диктатуры.

